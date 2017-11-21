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Политика
Пушков: Google не должен считать себя неуязвимым в России
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    Пушков: Google не должен считать себя неуязвимым в России

    14:10  21 Ноября 2017
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    Пушков прокомментировал намерение Google понизить в выдаче российские СМИ

    Москва, 21 ноября. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Google о понижении в выдаче сервиса Google News телеканала RT и агентства Sputnik.

    «Google не должен считать себя неуязвимым в России. Лучше бы надежды Роскомнадзора оправдались. Если же нет..У Google уже были проблемы в КНР», — написал Пушков в своем Twitter.

    Как ранее писало «URA.RU», Google принял решение понизить в выдаче сервиса Google News телеканал RT и агентство Sputnik. Известный российский ведущий и журналист Владимир Соловьев в интервью Федеральному агентству новостей назвал действия Google актом информационной войны. Зампредседателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов придерживается такой же точки зрения, он добавил, что заявление Google является «бомбардировкой и прямой агрессией».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #пушков #google
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