Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Нужна культурная революция: Руслана призвала украинцев снять шаровары
Политика
«Самый надежный союзник»: турки предпочли Россию Западу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Самый надежный союзник»: турки предпочли Россию Западу

    14:02  21 Ноября 2017
    35

    «Самый надежный союзник»: турки предпочли Россию Западу

    Анкара, 21 ноября. Жители Турции все больше разочаровываются в партнерах среди западных стран, и все больше склоняются в пользу России, как главного союзника Анкары. Таковы результаты общественных опросов, проведенных среди населения.

    Как сообщает издание Al Monitor, важную роль в формировании общественного мнения сыграли сообщения о том, что турецкие власти предпочли российские зенитно-ракетные комплексы С-400 натовским аналогам.

    «Самый надежный союзник»: турки предпочли Россию Западу

    «США и Европа находятся на грани потери Турции в пользу России. Новости об этой сделке подрывают традиционную ориентацию Турции на НАТО и укрепляют среди турок мнение, что Россия — самый надежный союзник», — отмечает Al Monitor.

    Напомним, что ранее Турция заключила соглашение с Россией на поставку комплексов С-400. Свое решение Анкара объяснила тем, что российское оружие значительно дешевле западных аналогов и при этом не уступает им по эффективности. Североатлантический альянс в ответ предупредило Анкару о «серьезных последствиях» этого решения, поскольку закупка российских С-400 не позволит встроить Турцию в единую систему ПВО НАТО.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #турция #опрос #отношения
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть