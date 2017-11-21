«Самый надежный союзник»: турки предпочли Россию Западу

Анкара, 21 ноября. Жители Турции все больше разочаровываются в партнерах среди западных стран, и все больше склоняются в пользу России, как главного союзника Анкары. Таковы результаты общественных опросов, проведенных среди населения.

Как сообщает издание Al Monitor, важную роль в формировании общественного мнения сыграли сообщения о том, что турецкие власти предпочли российские зенитно-ракетные комплексы С-400 натовским аналогам.

«США и Европа находятся на грани потери Турции в пользу России. Новости об этой сделке подрывают традиционную ориентацию Турции на НАТО и укрепляют среди турок мнение, что Россия — самый надежный союзник», — отмечает Al Monitor.

Напомним, что ранее Турция заключила соглашение с Россией на поставку комплексов С-400. Свое решение Анкара объяснила тем, что российское оружие значительно дешевле западных аналогов и при этом не уступает им по эффективности. Североатлантический альянс в ответ предупредило Анкару о «серьезных последствиях» этого решения, поскольку закупка российских С-400 не позволит встроить Турцию в единую систему ПВО НАТО.