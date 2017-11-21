Экс-депутат Рады предложил ввести «украинский формат» и подписать «донбасские соглашения»

Ни Европа, ни президент США Дональд Трамп уже не могут совладать с правительством Украины и заставить его соблюдать минские соглашения, считает экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что все гаранты соблюдения договоренностей, кроме России, фактически открестились от конфликта между Украиной и Донбассом, и спасти ситуацию можно лишь поменяв «нормандский формат» на украинский, а минские соглашения — на донбасские.

«Для начала нужно признать, что это гражданский конфликт, это очевидно. На сегодняшний день никто не может извне повлиять на официальный Киев, — комментирует для ФАН Владимир Олейник. — Дональда Трампа так связали по рукам, что он ничего не может сделать. В Америке есть такое понятие «хромая утка». Так говорят о президенте, который через несколько месяцев сложит свои полномочия и не будет переизбираться. Трампа сделали «хромой уткой» с самого начала. Нужно с Россией вести переговоры. И не случайно спецпредставитель США по Украине Курт Волкер с помощником президента РФ Владиславом Сурковым разговаривает. Там нет никого ни от Украины, ни от Европы, они решают вопросы вдвоем».

По словам Олейника, если раньше формат «нормандской четверки» — Россия, Германия, Франция и Украина — приносил хоть какие-то плоды (обострение не перешло в полномасштабную войну), то сегодня переговоры зашли в тупик.

«Раньше работал формат нормандской четверки, но канцлеру Германии Ангеле Меркель не до этого, а президент Франции Эммануэль Макрон вообще считает, что Украина — не его проблема, — подчеркивает собеседник ФАН. — Остаются Россия и США. Трамп и хотел бы решить конфликт между Украиной и Донбассом, но как только он пытается озвучить свои мысли относительно необходимости работы с Владимиром Путиным, его снова связывают по рукам и ногам, и диалога не получается. Трамп — слабый президент, который не может повлиять на Киев. Украиной управляют группы миллиардера Джорджа Сороса. Когда вижу некоторых депутатов, которые финансируются за гранты Сороса, сразу все понятно. Или, например, тот же сенатор Джон Маккейн. Он все повторяет: «Давай войну с Россией»».

Никто не будет подталкивать президента Украины Петра Порошенко к урегулированию, считает политик. Кроме того, он уверен, Порошенко не нужен мир в Донбассе — «ему это не выгодно из-за денег». Европа, как он считает, «была бы рада урегулировать конфликт между Украиной и Донбассом».

«Но госпожа Меркель стала слабым канцлером по сравнению с предыдущим сроком. Сегодня она даже не может сформировать правительство, у нее множество внутренних проблем из-за ее политики. А больше помогать некому. Польша играет в свою игру: чем больше будет скандал между Россией и Украиной, тем лучше Варшаве. Почему? Потому что польским властям нужно так оторвать Украину, чтобы потом разобраться с жителями, вспомнив Волынь, Бандеру и так далее. Польша заинтересована в конфликте, поскольку она хочет забрать Львов, забрать другие свои территории», — считает собеседник ФАН.

Повлиять на Украину и решить конфликт между Киевом и жителями Донбасса способен лишь украинский народ.

«Народ, который очень устал. Все социологические исследования показывают одно — люди просят прекратить войну. Люди больше не идут в армию, детей отправляют в Россию, в Польшу, куда угодно, но подальше от украинской армии. Что это за странная война, когда народ бежит в сторону якобы противника с просьбой о помощи, — задается вопросом Владимир Олейник. — В прошлом году украинская пограничная служба озвучила, что четыре миллиона граждан пересекли границу с Россией. За восемь месяцев этого года Украину покинули 5,8 миллиона человек. К новому году их будет 8 миллионов. Я благодарю бога и россиян, которые не пошли на поводу у Порошенко, и не ответили на все, что он сделал. Россияне принимают украинцев, помогают им, сочувствуют и поддерживают. Это очень важно, потому что эта власть хотела, чтобы два братских народа стали заклятыми врагами».

Решение конфликта, по мнению Олейника, может быть только одно — выбрать новую власть и исключить из уравнения все третьи страны.