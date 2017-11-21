Организаторы «Фарнборо» объяснили запрет на участие российской военной техники

Лондон, 21 ноября. Россия не будет выставлять продукцию военного назначения на выставке Международного авиакосмического салона «Фарнборо» в Великобритании в 2018 году. Соответствующий запрет для РФ объявили организаторы авиасалона.

«На международном авиасалоне «Фарнборо» мы руководствуемся инструкциями британской правительственной Комиссии по экспортному контролю относительно эмбарго Евросоюза на импорт и экспорт вооружений и военной техники в Россию и из нее», — сказала представитель пресс-службы.

При этом в пресс-службе салона отметили, что на выставке 2018 года ожидают производителей российской гражданской техники, которые также принимали участие на авиашоу в 2016 году — «Волга-Днепр», ОАК, «Вертолеты России», «Сухой», Ростех, «Иркут», «Ильюшин», передает ТАСС.

Напомним, авиасалон «Фарнборо» будет проводиться с 16 по 22 июля следующего года. В 2014 и в 2016 году Россия также сталкивалась с трудностями при участии в указанной выставке вооружений.



