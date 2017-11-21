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Украина
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Политика
Гордон предложила упразднить должность президента в России
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    Гордон предложила упразднить должность президента в России

    14:23  21 Ноября 2017
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    Гордон предложила упразднить должность президента в России

    Москва, 21 ноября. В России пора создать парламентскую республику, а должность президента упразднить, заявила во вторник журналистка Екатерина Гордон, ранее высказавшая намерение баллотироваться в президенты РФ на выборах в 2018 году.

    «Мы должны подумать о том, чтобы в нашей стране не было такой формы правления, где все завязано на одном человеке», — сообщила она.

    По мнению Гордон, полномочия российского президента необходимо передать парламенту, который будет отчитываться в своих действиях Государственной думе. Президентскую власть, как считает журналистка, ставит ситуацию в стране под угрозу, поскольку при такой форме управления государством все зависит от мнения, характера и здоровья одного человека, сообщает корреспондент ФАН.

    «Пора вспомнить что власть принадлежит народу», — заявила Екатерина Гордон.

    Гордон предложила упразднить должность президента в России

    При этом она подчеркнула, что является патриотом России и с уважением относится к действующему президенту России Владимиру Путину.

    «Путин много сделал хорошего, по крайней мере я именно в этот период построила свой бизнес», — отметила она.

    Напомним, выборы президента России пройдут в марте 2018 года. О намерении баллотироваться на пост главы государства уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

    Известно, что такие же планы есть у политолога Андрей Богданов, одного из создателей движения «Наши» Бориса Якеменко, главы ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахмана Янсукова, лидера партии «Женский диалог» Елены Семериковой и у лидера движения «Возрождение» Александра Чухлебова.

    Кроме того, принять участие в выборах в качестве кандидата «против всех» планирует телеведущая Ксения Собчак.

    Автор: Алексей Громов
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    #гордон #выборы-2018
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