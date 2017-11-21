Из плена ИГИЛ в Сирии освобождена езидская семья

Дейр-эз-Зор, 21 ноября. Из плена «Исламского государства»1 в районе Дейр-эз-Зора освобождены восемь езидов.

Источники в Сирии сообщили, что в результате спецоперации около населенного пункта Дейр-эз-Зор были освобождены восемь членов езидской семьи, включая 5 детей и 3 женщин. Они были захвачены в плен боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в августе 2014 года в Ираке, после чего перевезены в Сирию.

Отмечается, что боевики «Халифата» атаковали езидский район Синджар в 2014 году. В ходе нападения они убили несколько сотен мужчин и стариков. Тысячи женщин и детей попали в плен «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.