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Из плена ИГИЛ в Сирии освобождена езидская семья
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    Из плена ИГИЛ в Сирии освобождена езидская семья

    14:07  21 Ноября 2017
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    Из плена ИГИЛ в Сирии освобождена езидская семья

    Дейр-эз-Зор, 21 ноября. Из плена «Исламского государства»1 в районе Дейр-эз-Зора освобождены восемь езидов.

    Источники в Сирии сообщили, что в результате спецоперации около населенного пункта Дейр-эз-Зор были освобождены восемь членов езидской семьи, включая 5 детей и 3 женщин. Они были захвачены в плен боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в августе 2014 года в Ираке, после чего перевезены в Сирию.

    Отмечается, что боевики «Халифата» атаковали езидский район Синджар в 2014 году. В ходе нападения они убили несколько сотен мужчин и стариков. Тысячи женщин и детей попали в плен «Исламского государства».

    Из плена ИГИЛ в Сирии освобождена езидская семья

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #езиды #синджар
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