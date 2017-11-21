Эксперт объяснил, почему Порошенко не сможет привести Украину в НАТО

Украинский лидер Петр Порошенко в очередной раз анонсировал планы сделать Украину членом Организации Североатлантического договора.

«К членству в НАТО намерен привести Украину», — сказал президент.

По словам Порошенко, Украина сможет присоединиться к НАТО после завершения масштабной военной реформы. По его мнению, реформа должна завершиться к 2020 году, к этому моменту ВСУ должны полностью соответствовать стандартам альянса.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение, что большинство потенциальных избирателей Петра Порошенко разделяют его идею вступления Украины в НАТО.

«Это идея вполне понятна сторонникам Порошенко. У нас есть очень большое число людей, может быть, процентов 35-40%, которые одобряют идею присоединения Украины к НАТО. Раньше этих граждан было меньше, теперь, я думаю, около 40%», — сказал Погребинский.

По словам политолога, поддержка подобного рода идей растет в связи с тем, что в сознании избирателей Порошенко сформировалось отношение к России как к «стране-агрессору» и к врагу, который «аннексировал» часть территории Украины и поддерживает сепаратистов.

«Неудивительно, что растет количество людей, которые хотели бы, чтобы у Украины была поддержка в лице стран-членов НАТО», — продолжает Погребинский.

При этом эксперт подчеркнул, что факт того, удастся ли Порошенко завершить военную реформу к 2020 году, не имеет значения, Украине в любом случае не позволят стать членом НАТО.

«Украина не станет к 2020 году членом НАТО, и это никак не связано с успешностью или провальностью украинских реформ. Да, европейские политики говорят о необходимости военных реформ, якобы после их завершения они будут думать о присоединении Украины к НАТО. Ничего они думать не будут. Ни Франция, ни Германия, ни Италия ни Испания не поддержат идею включения Украины в НАТО ни при каких обстоятельствах, в среднесрочной перспективе. Что будет через 20 лет — мы не знаем, но в среднесрочной перспективе этого не будет».

«Что касается заявлений Порошенко, вы правильно сказали, он рассчитывает на поддержку своего ядерного электората, которому эта идея нравится», — заключил Михаил Погребинский.

Как сообщает «Газета.ru», Порошенко сменил для НАТО голубой цвет беретов десантников на цвет крови.