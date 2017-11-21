В Киеве опасаются, что Белорусский фронт обрушит обороноспособность Украины

Москва, 21 ноября. Бывший боевик «АТО» и экс-советник главы МВД Илья Кива высказал мнение, что Белорусский фронт обрушит обороноспособность Украины.

Так Кива прокомментировал слова экс-депутата Рады Игоря Мирошниченко о необходимости введения визового режима с Белоруссией и проведения там диверсионных операций. Бывший боевик «АТО» заявил, что сейчас на Украине достаточно сложная ситуация и необходимо научиться удерживать ее, а не дальше разрывать. Он подчеркнул, что «очень сложно воевать на несколько фронтов одновременно».

«Если мы сегодня оборвем с Беларусью и вступим с ней в такие же боевые действия, я думаю, наша обороноспособность не выдержит подобного удара», — сказал Кива.

Напомним, советника посольства Украины в Минске Игоря Скворцова объявили персоной нон грата за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом»: его подозревают в связях с журналистом Павлом Шаройко, которого обвиняют в шпионаже и создании агентурной сети.