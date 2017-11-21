Путин: Более 98% Сирии находятся под контролем Дамаска

Сочи, 21 ноября. В настоящее в результате совместной с ВКС РФ военной операции в Сирии под контроль центрального правительства в Дамаске возвращено около 98% территории страны. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с приехавшим в Сочи президентом Чехии Милошем Земаном.

«Под контролем правительственных войск в Сирии находится уже сегодня более 98% территории, — сообщил президент в ходе переговоров. — Очаги сопротивления еще имеются, но они быстро тают под ударами ВКС РФ и сирийских союзников».

Напомним, ранее официальный представитель президента по итогам встречи Путина и президента Сирии Башара Асада сообщил, что стороны пришли к выводу, что в настоящее время сил террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) в Сирии полностью разбиты. Главной задачей на ближайшее время является переход Сирии к политическому процессу и Россия со своей стороны намерена оказать в этом поддержку Дамаску.

1 Организация запрещена на территории РФ.