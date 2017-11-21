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Украина
Украина выслала белорусского дипломата из-за шпионского скандала
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    Украина выслала белорусского дипломата из-за шпионского скандала

    14:06  21 Ноября 2017
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    Украина выслала белорусского дипломата из-за шпионского скандала

    Киев, 21 ноября. Власти Украины приняли решение выслать из страны первого секретаря посольства Белоруссии в Киеве. Об этом во вторник сообщила официальный представитель украинского министерства иностранных дел Марьяна Беца.

    Ранее стало известно о том, что власти Белоруссии объявили персоной нон грата советника посольства Украины в Минске, который может быть связан с украинским журналистом Павлом Шаройко (обвиняется в шпионаже).

    «В связи с тем, что белорусская сторона объявила персоной нон грата и выслала украинского дипломата, Украина, руководствуясь принципом взаимности, также выслала белорусского дипломата из страны... Эта ситуация связана с делом Павла Шаройко», — отметила пресс-секретарь, комментируя шпионский скандал. 

    Напомним, пресс-секретарь Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Дмитрий Побяржин проинформировал, что задержанный журналист Павел Шаройко сознался в работе на украинскую разведку.

    Автор: Алексей Громов
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    #белоруссия #украина
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