Украина выслала белорусского дипломата из-за шпионского скандала

Киев, 21 ноября. Власти Украины приняли решение выслать из страны первого секретаря посольства Белоруссии в Киеве. Об этом во вторник сообщила официальный представитель украинского министерства иностранных дел Марьяна Беца.

Ранее стало известно о том, что власти Белоруссии объявили персоной нон грата советника посольства Украины в Минске, который может быть связан с украинским журналистом Павлом Шаройко (обвиняется в шпионаже).

«В связи с тем, что белорусская сторона объявила персоной нон грата и выслала украинского дипломата, Украина, руководствуясь принципом взаимности, также выслала белорусского дипломата из страны... Эта ситуация связана с делом Павла Шаройко», — отметила пресс-секретарь, комментируя шпионский скандал.

Напомним, пресс-секретарь Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Дмитрий Побяржин проинформировал, что задержанный журналист Павел Шаройко сознался в работе на украинскую разведку.