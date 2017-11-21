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Ирак: «Хашд аш-Шааби» взорвали 11 жилых домов в Синджаре
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» взорвали 11 жилых домов в Синджаре

    13:52  21 Ноября 2017
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» взорвали 11 жилых домов в Синджаре

    Синджар, 21 ноября. Иракские курды заявили, что шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби» продолжают совершать противоправные действия в районе Синджар.

    По данным руководителя мэрии езидского района Синджар Вайси Наифа иракская милиция «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») уничтожила уже 11 домов в населенных пунктах Гир Узеир, Рамбузи и Кабусия. Взрывы вызвали панику среди местного населения, многие беженцы, число которые в спорных районах достигло уже 200 тысяч человек, опасаются возвращаться домой из Эрбиля и Сулеймании.

    Отмечается, что езиды обвиняют шиитское ополчение в грабежах и похищениях людей. Взрывы, устроенные «Хашд аш-Шааби», привели к травмам и гибели множества людей.

    Ирак: «Хашд аш-Шааби» взорвали 11 жилых домов в Синджаре

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #езиды #хашд аш-шааби #синджар
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