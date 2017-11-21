Ирак: «Хашд аш-Шааби» взорвали 11 жилых домов в Синджаре

Синджар, 21 ноября. Иракские курды заявили, что шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби» продолжают совершать противоправные действия в районе Синджар.

По данным руководителя мэрии езидского района Синджар Вайси Наифа иракская милиция «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») уничтожила уже 11 домов в населенных пунктах Гир Узеир, Рамбузи и Кабусия. Взрывы вызвали панику среди местного населения, многие беженцы, число которые в спорных районах достигло уже 200 тысяч человек, опасаются возвращаться домой из Эрбиля и Сулеймании.

Отмечается, что езиды обвиняют шиитское ополчение в грабежах и похищениях людей. Взрывы, устроенные «Хашд аш-Шааби», привели к травмам и гибели множества людей.