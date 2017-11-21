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Украина
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Росгидромет сообщил подробности об экстремальном выбросе радиации на Урале
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    Росгидромет сообщил подробности об экстремальном выбросе радиации на Урале

    13:54  21 Ноября 2017
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    Росгидромет сообщил подробности об экстремальном выбросе радиации на Урале

    Москва, 21 ноября. Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что специалисты ведомства не ищут причину повышения уровня радиоактивного изотопа рутений-106 на Урале, так как никакой опасности для населения его концентрация не представляла.

    «Концентрации, которые отловились, были в тысячи раз меньше предельно допустимой концентрации, — сказал Яковенко. — Никакой опасности нет».

    В конце сентября в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону наблюдалось высокое загрязнение воздуха рутением, на Урале — экстремальное.

    Все посты, расположенные в Южном Урале, фиксировали превышение допустимой нормы с 25 сентября до 1 октября. Радиоизотоп Ru-106 (период полураспада 368,2 дня) был найден в пробах радиоактивных аэрозолей, передает РИА Новости.

    «В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный обнаружен радиоизотоп Ru-106»,  — говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета.

    Напомним, ранее департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу возбудил административное дело по факту загрязнения Славянки нефтепродуктами.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #радиация #рутений
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