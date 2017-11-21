Росгидромет сообщил подробности об экстремальном выбросе радиации на Урале

Москва, 21 ноября. Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что специалисты ведомства не ищут причину повышения уровня радиоактивного изотопа рутений-106 на Урале, так как никакой опасности для населения его концентрация не представляла.

«Концентрации, которые отловились, были в тысячи раз меньше предельно допустимой концентрации, — сказал Яковенко. — Никакой опасности нет».

В конце сентября в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону наблюдалось высокое загрязнение воздуха рутением, на Урале — экстремальное.

Все посты, расположенные в Южном Урале, фиксировали превышение допустимой нормы с 25 сентября до 1 октября. Радиоизотоп Ru-106 (период полураспада 368,2 дня) был найден в пробах радиоактивных аэрозолей, передает РИА Новости.

«В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный обнаружен радиоизотоп Ru-106», — говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета.

Напомним, ранее департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу возбудил административное дело по факту загрязнения Славянки нефтепродуктами.