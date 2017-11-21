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Военный зенитный ракетный комплекс «Оса-М»
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    Военный зенитный ракетный комплекс «Оса-М»

    16:12  21 Ноября 2017
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    Военный зенитный ракетный комплекс «Оса-М» — это автоматизированный военный корабельный двухбалочный зенитный ракетный комплекс. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Зенитным ракетным комплексом «Оса-М» вооружены сторожевые корабли советской постройки. Разработка данного комплекса осуществлялась с 1960 года, испытания проводились в 1967 году. В состав корабельного ЗРК входят зенитная управляемая ракета 9МЗЗ, пусковая установка ЗИФ-122, система управления 4Р-33, а также устройство хранения, подачи и заряжания ракет.

    Главной особенностью системы управления и ее антенного поста — то, что в их состав входит не только радиолокационная станция (РЛС) наведения ракеты, но и небольшая РЛС кругового обзора, которая позволяет обнаружить воздушные цели в ближайшей зоне. Благодаря этому зенитный ракетный комплекс не требует целеуказания от РЛС общего обнаружения, несмотря на то, что такая возможность не исключается.

    Военный зенитный ракетный комплекс «Оса-М»

    Таким образом, в результате совмещения режимов обнаружения и захвата цели на сопровождение в одной системе удалось сократить время реакции комплекса от шести до восьми секунд. Военный зенитный ракетный комплекс «Оса-М» оснащен двухбалочной наводящейся пусковой установкой ЗИФ-122, которая имеет устройство хранения, подачи и заряжания. Оно рассчитано на 20 ракет. Отметим, что конструкция пусковой установки очень необычна, не повторяется больше ни в одном ЗРК.

    В 1975 году была начата первая модернизация комплекса, который получила наименование «ОСА-МА». В результате минимальная высота поражения потенциальной цели уменьшилась с 60 до 25 метров. Корабельные испытания модернизированного ЗРК проходили на малом противолодочном корабле проекта 1124 (тактический номер МПК-147) на Черном море. В 1979 году «ОСА-МА» приняли на вооружение.

    В первой половине 80-х годов была разработана вторая модернизация данного зенитного ракетного комплекса с целью повышения эффективности стрельбы по низколетящим противокорабельным ракетам. Заметим, что модернизированный комплекс «ОСА-МА-2» может уничтожать цели, которые летят над гребнем волн на высоте от пяти метров.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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