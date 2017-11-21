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Украина
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Захватившие центр Луганска люди в масках попали на видео
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    Захватившие центр Луганска люди в масках попали на видео

    13:48  21 Ноября 2017
    559

    Захватившие центр Луганска люди в масках попали на видео

    Луганск, 21 ноября. Неизвестные люди в масках, вооруженные автоматами, захватили центр Луганска и перекрыли въезд и выезд из административных зданий. Вооруженные люди, захватившие центральные улицы Луганска, попали на видео. 

    Согласно предварительным данным, никого не пускают в административные здания Луганской народной республики, пишут местные СМИ.

    Отмечается, что на вооруженных людях нет никаких опознавательных знаков, свою принадлежность к кому бы то ни было они также не называют.

    От каких-либо комментариев неизвестные отказываются. 

    Другие детали на данный момент не сообщаются. 

    Автор: Дана Балан
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    #украина #луганск
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