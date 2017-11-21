Захватившие центр Луганска люди в масках попали на видео

Луганск, 21 ноября. Неизвестные люди в масках, вооруженные автоматами, захватили центр Луганска и перекрыли въезд и выезд из административных зданий. Вооруженные люди, захватившие центральные улицы Луганска, попали на видео.

Согласно предварительным данным, никого не пускают в административные здания Луганской народной республики, пишут местные СМИ.

Отмечается, что на вооруженных людях нет никаких опознавательных знаков, свою принадлежность к кому бы то ни было они также не называют.

От каких-либо комментариев неизвестные отказываются.

Другие детали на данный момент не сообщаются.