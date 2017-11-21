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Путин обсудит с руководством Минобороны РФ исполнение гособоронзаказа
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    Путин обсудит с руководством Минобороны РФ исполнение гособоронзаказа

    13:42  21 Ноября 2017
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    Путин обсудит с руководством Минобороны РФ исполнение гособоронзаказа

    Москва, 21 ноября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обсудит с руководством Минобороны РФ и главами предприятий ОПК вопрос об исполнении государственного оборонного заказа. 

    Глава государства РФ Владимир Путин 21 ноября примет участие в совещании по военному строительству ОПК, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он также добавил, что во вторник состоятся несколько международных контактов. 

    «Сегодня Путин продолжит совещание по военному строительству оборонно-промышленного комплекса, по гособоронзаказу в таком широком формате — все военные начальники и руководители… предприятий оборонного комплекса», — сказал Песков.

    Ранее Песков рассказал о тематике переговоров Владимира Путина и президента САР Башара Асада. По словам пресс-секретаря, обсуждалось политическое урегулирование ситуации в Сирии, которое может быть достигнуто путем консенсуса между сторонами конфликта. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #песков #опк
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