Путин обсудит с руководством Минобороны РФ исполнение гособоронзаказа

Москва, 21 ноября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обсудит с руководством Минобороны РФ и главами предприятий ОПК вопрос об исполнении государственного оборонного заказа.

Глава государства РФ Владимир Путин 21 ноября примет участие в совещании по военному строительству ОПК, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он также добавил, что во вторник состоятся несколько международных контактов.

«Сегодня Путин продолжит совещание по военному строительству оборонно-промышленного комплекса, по гособоронзаказу в таком широком формате — все военные начальники и руководители… предприятий оборонного комплекса», — сказал Песков.

Ранее Песков рассказал о тематике переговоров Владимира Путина и президента САР Башара Асада. По словам пресс-секретаря, обсуждалось политическое урегулирование ситуации в Сирии, которое может быть достигнуто путем консенсуса между сторонами конфликта.