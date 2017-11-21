Песков отказался рассказать, какую картину Асад подарил Путину

Москва, 21 ноября. Президент Сирии Башар Асад в ходе своего визита в Сочи подарил президенту РФ Владимиру Путину картину. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Песков не стал отвечать на уточняющие вопросы о том, что именно изображено на полотне.

«Нет, не могу, это подарок Асада. Он подарил Путину картину», — приводит РИА Новости лаконичный ответ Пескова.

Напомним, в ходе общения в Сочи Путин и Асад обсудили стабилизацию ситуации в Сирии, борьбу с терроризмом и другие темы. Во время этой беседы президент России в частности признал, что, хотя до полной победы над террористами еще далеко, совместная работа ВКС РФ и правительственной армии Сирии по противодействию запрещенной в России организации «Исламского государства»1 на территории ближневосточного государства практически завершена.

Отметим, в понедельник картину в подарок вручал сам президент России. Он презентовал полотно «Успенский собор Кремля» Патриарху Кириллу.



1 Организация запрещена на территории РФ.