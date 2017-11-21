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Политика
Песков: Кремль не занимается «математическим омоложением» чиновничьего аппарата
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    Песков: Кремль не занимается «математическим омоложением» чиновничьего аппарата

    13:48  21 Ноября 2017
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    Песков: Кремль не занимается «математическим омоложением» чиновничьего аппарата

    Москва, 21 ноября. Процесс омоложения чиновничьего аппарата происходит, однако он не является для Кремля целью. Президент РФ Владимир Путин вовлекает в работу в регионах энергичных, но, несмотря на свою молодость, опытных управленцев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Комментируя результаты исследования информационного агентства Reuter, согласно которому возраст политической элиты в России за последние пять лет «состарился» на три года, Песков подчеркнул, что подобные статистики в Кремле мало интересны.

    «Процесс ротации и омоложения продолжается, но еще раз повторяю, в данном случае никто не ставит самоцель математического омоложения. Речь идет о том, что президент вовлекает в реальную работу в регионах, на самых ответственных участках энергичных, имеющих, несмотря на молодость, весьма разносторонний опыт в менеджерской области людей. Вот это главное, а въедаться в какие-то цифры, ну, это, что называется, от нечего делать», — сообщил Песков РИА Новости.

    Напомним, ранее Дмитрий Песков огласил основную тему переговоров президента России Владимира Путина с чешским лидером Милошем Земаном, которые проведут во вторник встречу в Сочи.

    Автор: Алексей Громов
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