Турция арестовала трех человек из-за церемонии в честь генерала Захреддина
Дефне, 21 ноября. Власти Турции арестовали трех человек после того, как они воздали дань памяти сирийскому генералу Иссаму Захреддину.
Арабское издание «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на местные источники, что турецкая полиция арестовала трех жителей населенного пункта Дефне провинции Хатай после того, как они провели церемонию в честь генерал-майора Иссама Захреддина.
Местные власти обвинили почитателей героя защиты Дейр-эз-Зора в пропаганде. Полиция назвала это дело «конфиденциальным» и не раскрывает деталей.
Ранее сообщалось, что генерал-майор сирийской армии Иссам Захреддин погиб 18 октября текущего года в ходе спецоперации на острове Сакр в провинции Дейр-эз-Зор.
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