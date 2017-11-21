Турция арестовала трех человек из-за церемонии в честь генерала Захреддина

Дефне, 21 ноября. Власти Турции арестовали трех человек после того, как они воздали дань памяти сирийскому генералу Иссаму Захреддину.

Арабское издание «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на местные источники, что турецкая полиция арестовала трех жителей населенного пункта Дефне провинции Хатай после того, как они провели церемонию в честь генерал-майора Иссама Захреддина.

Местные власти обвинили почитателей героя защиты Дейр-эз-Зора в пропаганде. Полиция назвала это дело «конфиденциальным» и не раскрывает деталей.

Ранее сообщалось, что генерал-майор сирийской армии Иссам Захреддин погиб 18 октября текущего года в ходе спецоперации на острове Сакр в провинции Дейр-эз-Зор.