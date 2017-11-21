Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Нужна культурная революция: Руслана призвала украинцев снять шаровары
Весь мир
Турция арестовала трех человек из-за церемонии в честь генерала Захреддина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Турция арестовала трех человек из-за церемонии в честь генерала Захреддина

    13:35  21 Ноября 2017
    326

    Турция арестовала трех человек из-за церемонии в честь генерала Захреддина

    Дефне, 21 ноября. Власти Турции арестовали трех человек после того, как они воздали дань памяти сирийскому генералу Иссаму Захреддину.

    Арабское издание «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на местные источники, что турецкая полиция арестовала трех жителей населенного пункта Дефне провинции Хатай после того, как они провели церемонию в честь генерал-майора Иссама Захреддина.

    Местные власти обвинили почитателей героя защиты Дейр-эз-Зора в пропаганде. Полиция назвала это дело «конфиденциальным» и не раскрывает деталей.

    Ранее сообщалось, что генерал-майор сирийской армии Иссам Захреддин погиб 18 октября текущего года в ходе спецоперации на острове Сакр в провинции Дейр-эз-Зор.

    Турция арестовала трех человек из-за церемонии в честь генерала Захреддина

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #турция #арест #иссам захреддин #хатай
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть