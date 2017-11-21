В Кремле назвали тему переговоров Путина и Земана в Сочи

Москва, 21 ноября. Глава Российской Федерации Владимир Путин и его чешский коллега Милош Земан на встрече в Сочи обсудят двусторонние отношения стран. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, лидеры стран обсудят российско-чешские отношения.

«Наряду с разговором по всем параметрам двухсторонних отношений, а вы знаете, что и в России, и в Чехии проявляется взаимный интерес к наращиванию сотрудничества», — подчеркнул Песков.

Кроме того, Песков отметил, что российский лидер уважает Земана как политика, «который имеет свой самостоятельный взгляд на различные процессы, которые на сегодняшний день активно происходят в Европе и в мире».

Напомним, ранее стало известно, что президенты России Владимир Путин и Чехии Милош Земан встретятся во вторник, 21 ноября, в Сочи.

Визит чешского лидера в РФ продлится до пятницы, 24 ноября.

Владимир Путин. Биография