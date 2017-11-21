Песков рассказал, как согласовывался визит Асада в Россию

Москва, 21 ноября. Визит президента Сирии Башара Асада в Россию согласовывался в обычном порядке, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, дольше всего российский и сирийский лидеры беседовали один на один.

«Визит согласовывался в обычном порядке», — отметил Песков.

По словам официального представителя Кремля, встреча президента РФ Владимира Путина и его сирийского коллеги длилась почти четыре часа, причем последний час политики беседовали один на один.

Песков также подчеркнул, что в настоящее время продолжается согласование конгресса народов Сирии на высоком уровне, однако Кремль пока не может назвать конкретную дату проведения мероприятия.

Напомним, что ранее Путин встретился с Асадом в Сочи. Лидеры стран обсудили ситуацию в Сирии, борьбу с террористами и меры по урегулированию сирийского конфликта.

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