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Украина
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Политика
Песков рассказал, как согласовывался визит Асада в Россию
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    Песков рассказал, как согласовывался визит Асада в Россию

    13:19  21 Ноября 2017  /обновлено: 13:35  21 Ноября 2017
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    Песков рассказал, как согласовывался визит Асада в Россию

    Москва, 21 ноября. Визит президента Сирии Башара Асада в Россию согласовывался в обычном порядке, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, дольше всего российский и сирийский лидеры беседовали один на один. 

    «Визит согласовывался в обычном порядке», — отметил Песков.

    Песков рассказал, как согласовывался визит Асада в Россию

    По словам официального представителя Кремля, встреча президента РФ Владимира Путина и его сирийского коллеги длилась  почти четыре часа, причем последний час политики беседовали один на один.

    Песков также подчеркнул, что в настоящее время продолжается согласование конгресса народов Сирии на высоком уровне, однако Кремль пока не может назвать конкретную дату проведения мероприятия.

    Напомним, что ранее Путин встретился с Асадом в Сочи. Лидеры стран обсудили ситуацию в Сирии, борьбу с террористами и меры по урегулированию сирийского конфликта.

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    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сирия #песков #асад
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