«Будет поздно лить слезы»: в Совфеде предостерегли США от поддержки террористов

Российская Федерация не удивлена, что Соединенные Штаты отказались поддержать заявление Совета Безопасности ООН с осуждением атаки российского посольства в Дамаске. Об этом заявил во вторник глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Лаврова, что касается отказа США поддерживать заявление Совбеза Организации Объединенных Наций с осуждением атаки российского посольства в Дамаске, то это не вызывает никакого удивления.

«Честно говоря, я не удивлен, потому что это далеко не в первый раз», — отметил министр иностранных дел России.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что уже были случаи, когда посольство РФ подвергалось сильным обстрелам, когда снаряды падали на территории дипломатической миссии. Однако Вашингтон игнорирует эти грубейшие нарушения.

«Бумеранг всегда возвращается»

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал ФАН нежелание США осудить террористов за обстрел российского посольства в Дамаске.

«Соединенные Штаты продолжают информационную атаку на Россию. Поэтому все инициативы, которые мы выдвигаем, торпедируются американцами. Но очень странно, что они так быстро забыли террористический акт с ужасными последствиями в Ливии, когда погиб посол США. Они участвуют в судьбе «Исламского государства»1 (запрещена в РФ, — Прим. ФАН), когда американские инструкторы выводили террористов из Ракки, затем в Абу-Кемале. И теперь, когда российское представительство подверглось террористической атаке, американцы отказались быть солидарны с нами, в то же время забыв, как мы поддерживали их в таких вопросах. Бумеранг всегда возвращается. Американцы сами могут быть подвергнуты такому же обстрелу. Но уже будет поздно лить слезы. Терроризм не имеет национальности, вероисповедания, ни границ. Поэтому США не защищены от него сами», — рассказал Игорь Морозов.

1 Организация запрещена на территории РФ.