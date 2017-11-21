У России нет конкурентов: в Совфеде объяснили, почему Москву не пускают на «Фарнборо»

Организаторы авиасалона «Фарнборо» в Великобритании запретили Российской Федерации выставлять свою военную продукцию на выставке в 2018 году. Об этом рассказал «Интерфаксу» заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук.

Западные производители оружия проигрывают российским коллегам по всем пунктам и просто демонстрируют пример недобросовестной конкуренции, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитет Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, решение о запрете на участие делегации из России было вынесено организационным комитетом авиасалона.

«Сожалеем, что в результате такого решения мы не сможем использовать эту площадку для обмена опытом и демонстрации наших возможностей», — подчеркнул Пинчук в интервью изданию «Интерфакс».

Он также отметил, что ранее его служба определила «Рособоронэкспорт» как организатора российской экспозиции на авиасалоне, однако теперь соответствующее решение было отменено.

«Это пример недобросовестной конкуренции. Российская продукция военного назначения в настоящее время во всем мире пользуется повышенным интересом и спросом. Особенно после успешной операции ВКС РФ в Сирии. И теперь вот таким путем наши конкуренты пытаются задавить российских производителей оружия и военной техники. Видимо, в оргкомитете авиасалона считают, что если покупатели будут меньше видеть российской техники, то больше будут покупать американское, британское и французское оружие», — пояснил ситуацию сенатор.

Он также считает сложившуюся ситуацию проявлением откровенной русофобской политики, от которой организаторы авиационной выставки только проиграют.

«На Западе понимают, что американская и натовская техника уступает российской, потому что, во-первых, она стоит дороже, а во-вторых, не показывает тех характеристик, которые демонстрирует наша. И ведь действительно, в этом плане у России нет конкурентов. Поэтому, я думаю, что в скором времени мы услышим глупые оправдания и надуманные предлоги, объясняющие запрет на участие России в «Фарнборо-2018». И если там не будет РФ, то и народу явно мало соберется», — заключил Джабаров.

Член Совета Федерации уверен, что Российской Федерации необходимо предложить покупателям альтернативную площадку, на своей территории и там показывать свою военную технику во всей красе.

Напомним, авиасалон «Фарнборо» будет проводиться с 16 по 22 июля следующего года. В 2014 и в 2016 году Россия также сталкивалась с трудностями при участии в указанной выставке вооружений. Три года назад российская делегация не смогла попасть в Великобританию из-за отказа в визах, в 2016 году «Ростех», а также ряд других корпораций из-за санкций повезли на выставку только гражданскую продукцию.