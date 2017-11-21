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«Хезболла» считает, что ВВС США помогали ИГИЛ в Абу-Кемале
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    «Хезболла» считает, что ВВС США помогали ИГИЛ в Абу-Кемале

    13:25  21 Ноября 2017
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    «Хезболла» считает, что ВВС США помогали ИГИЛ в Абу-Кемале

    Бейрут, 21 ноября. Генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла назвал победу над «Исламским государством»1 в Абу-Кемале большим военным достижением вопреки действиям США.

    Насралла подчеркнул, что победа в Абу-Кемале была достигнута, не смотря на противодействие ВВС международной коалиции во главе с США. Лидер движения сопротивления отметил, что американская авиация не наносила ударов по сирийским войскам и отрядам «Хезболлы», ВВС США при помощи беспилотников собирали разведданные и оперативно предоставляли их боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), а также использовали оптико-электронные помехи против союзников.

    Насралла напомнил, что американские вертолеты эвакуировали боевиков, включая командиров «Халифата», и перебрасывали их в районы, подконтрольные оппозиционному альянсу «Сирийские демократические силы».

    «Хезболла» считает, что ВВС США помогали ИГИЛ в Абу-Кемале

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #хезболла #ввс сша
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