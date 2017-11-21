Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Житель Красноярска привез в Новосибирск 2 кг марихуаны из Таиланда
Политика
Глава Роскомнадзора рассказал о готовящейся проверке Facebook
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава Роскомнадзора рассказал о готовящейся проверке Facebook

    13:08  21 Ноября 2017
    67

    Глава Роскомнадзора рассказал о готовящейся проверке Facebook

    Москва, 21 ноября. Роскомнадзор в 2018 году проверит соответствие социальной сети  Facebook российскому законодательству. Об этом во вторник заявил глава ведомства Александр Жаров.

    По его словам, в конце декабря — начале января руководство Роскомнадзора намерено встретиться с представителями Facebook, которые посетят Россию, однако эта встреча никак не повлияет на планы по проведению проверки.

    Глава Роскомнадзора рассказал о готовящейся проверке Facebook

    «Дата еще не назначена, но мы настроены на более быструю встречу. Надзорные мероприятия пройдут в любом случае», — отметил Жаров.

    Глава Роскомнадзора подчеркнул, что одной из тем встречи станет локализация баз данных и оперативное удаление запрещенного контента.

    Напомним, что ранее ряд российских СМИ подверглись ограничениям в США. Так, сервис микроблогов Twitter запретил телеканалу RT и радио Spitnik размещать рекламу на своих аккаунтах, а Федеральное агентство новостей временно было лишено доступа к сервису Google News.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #facebook #роскомнадзор #проверка
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть