Глава Роскомнадзора рассказал о готовящейся проверке Facebook

Москва, 21 ноября. Роскомнадзор в 2018 году проверит соответствие социальной сети Facebook российскому законодательству. Об этом во вторник заявил глава ведомства Александр Жаров.

По его словам, в конце декабря — начале января руководство Роскомнадзора намерено встретиться с представителями Facebook, которые посетят Россию, однако эта встреча никак не повлияет на планы по проведению проверки.

«Дата еще не назначена, но мы настроены на более быструю встречу. Надзорные мероприятия пройдут в любом случае», — отметил Жаров.

Глава Роскомнадзора подчеркнул, что одной из тем встречи станет локализация баз данных и оперативное удаление запрещенного контента.

Напомним, что ранее ряд российских СМИ подверглись ограничениям в США. Так, сервис микроблогов Twitter запретил телеканалу RT и радио Spitnik размещать рекламу на своих аккаунтах, а Федеральное агентство новостей временно было лишено доступа к сервису Google News.