Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Нужна культурная революция: Руслана призвала украинцев снять шаровары
Новости Сирии
Песков объяснил, кто решает вопрос о роли Асада в будущем Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков объяснил, кто решает вопрос о роли Асада в будущем Сирии

    13:28  21 Ноября 2017
    290

    Песков объяснил, кто решает вопрос о роли Асада в будущем Сирии

    Москва, 21 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что роль президента Сирии Башара Асада в будущем страны может видеть только сирийский народ.

    «Роль Асада может видеть только сирийский народ, роль не может видеть ни Россия, ни какая другая страна», — заявил Песков, отвечая на вопрос, какую роль видит Россия для Асада в будущем Сирии. 

    На дополнительный вопрос о том, было ли понятно, какую роль сам лидер Сирии видит для себя, Песков ответил, что не может этого сказать.

    На встрече в Сочи Владимир Путин выразил надежду, что в самое ближайшее время будет поставлена окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии. Асад заявил, что Сирия готова работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования конфликта.

    О встрече лидеров двух стран высказался депутат Госдумы Леонид Слуцкий, заявив, что итоги встречи могут лечь в основу «дорожной карты» по окончательному выводу Сирии «из террористической осады и стабилизации внутриполитического диалога». Он также назвал показательным тот факт, что глава САР обратился к Владимиру Путину с просьбой обеспечить защиту от внешнего вмешательства в политический процесс страны.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #сирия #песков #асад
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть