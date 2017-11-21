Песков объяснил, кто решает вопрос о роли Асада в будущем Сирии

Москва, 21 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что роль президента Сирии Башара Асада в будущем страны может видеть только сирийский народ.

«Роль Асада может видеть только сирийский народ, роль не может видеть ни Россия, ни какая другая страна», — заявил Песков, отвечая на вопрос, какую роль видит Россия для Асада в будущем Сирии.

На дополнительный вопрос о том, было ли понятно, какую роль сам лидер Сирии видит для себя, Песков ответил, что не может этого сказать.

На встрече в Сочи Владимир Путин выразил надежду, что в самое ближайшее время будет поставлена окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии. Асад заявил, что Сирия готова работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования конфликта.

О встрече лидеров двух стран высказался депутат Госдумы Леонид Слуцкий, заявив, что итоги встречи могут лечь в основу «дорожной карты» по окончательному выводу Сирии «из террористической осады и стабилизации внутриполитического диалога». Он также назвал показательным тот факт, что глава САР обратился к Владимиру Путину с просьбой обеспечить защиту от внешнего вмешательства в политический процесс страны.