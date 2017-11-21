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Украина
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Политика
Соловьев отреагировал на планы Google понизить в выдаче российские СМИ
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    Соловьев отреагировал на планы Google понизить в выдаче российские СМИ

    13:14  21 Ноября 2017
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    Идет информационная война: Соловьев отреагировал планы Google снизить выдачу «русской пропаганды»

    Google принял решение понизить в выдаче сервиса Google News телеканал RT и агентство Sputnik. Заместитель председателя по информационной политике Госдумы Андрей Свинцов заявил, что  этот жест направлен на изоляцию отечественных СМИ. Понижение в выдаче серьезно снизит популярность российских ресурсов за рубежом.

    Известный российский ведущий и журналист Владимир Соловьев в интервью Федеральному агентству новостей назвал действия Google актом информационной войны.

    «Это значит, что они перестали притворяться. Слова о свободе в Интернете, о равенстве всех языков, о том, что есть первая поправка к американской Конституции — это все хорошо. Вспоминается фраза, которая приписывается товарищу Сталину, не знаю, правда это или нет. Он говорил: «Демократия — это власть народа. Но товарищ Рузвельт убедил меня, что это власть американского народа». Да — свобода, да — возможности, да — права, конечно, все это существует. Но не для всех. Мы, видимо, относимся к тем странам и к тем народам,  для которых якобы свободные площадки легко могут сделать исключение. Не нужно испытывать никаких иллюзий, идет война, в том числе и информационная», — высказался Владимир Соловьев.

    На вопрос корреспондента Федерального агентства новостей о том, самостоятельно ли Google принял это решение, либо на компанию оказали давление спецслужбы, известный российский ведущий ответил очень иронично.

    «Это же очевидно, что они самостоятельно принимают все решения. Вот проснулись с утра, посмотрели в окно и подумали: «Что-то как-то давно мы ничего не понижали». Ну конечно, все совершенно «случайно». Якобы совпало», — заключил Владимир Соловьев.

    При этом собеседник ФАН отметил, что Google нередко игнорирует внутренние события, которые происходят в Соединенных Штатах.

    Идет информационная война: Соловьев отреагировал планы Google снизить выдачу «русской пропаганды»

    Напомним, в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция новостей Федерального агентства новостей в поисковом сервисе новостей Google.News, который принадлежит компании Google Incorporated. Наиболее вероятной причиной блокировки, на наш взгляд, стало то, что ФАН максимально информативно и объективно освещает события, происходящие в Сирии. Материалы ФАН существенно отличаются от публикаций американских СМИ. Очевидно, что блокируя трансляцию новостей, Google попытался ввести политическую цензуру в отношении российского издания. Это решение американской компании вызвало широкий общественный резонанс, его осудили российские государственные и политические деятели.

    5 ноября компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News. Кроме того, в сервисе был возобновлен доступ к архиву Федерального агентства новостей за период с 2014 по 2017 годы.

    Стоит напомнить, что власти США вынудили RT и Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, в противном случае им грозило бы уголовное преследование.

    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #google #соловьев #политика #общество
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