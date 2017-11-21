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Хороший знак: Путин отметил рост товарооборота России и Чехии
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    Хороший знак: Путин отметил рост товарооборота России и Чехии

    16:00  21 Ноября 2017
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    Хороший знак: Путин отметил рост товарооборота России и Чехии

    Сочи, 21 ноября. Президент РФ Владимир Путин сообщил о росте двустороннего товарооборота между Россией и Чехией в этом году. Отношения развиваются, несмотря на все сложности, подчеркнул он, открывая переговоры с лидером Чехии Милошем Земаном.

    Глава России отметил и усилия самого Земана по развитию связей двух государств.

    «Я должен отметить, что если за предыдущие годы мы наблюдали спад товарооборота, значительный, почти в два раза, то за девять месяцев текущего года у нас уже рост 40 с лишним процентов», — сказал Путин, назвав это хорошим знаком.

    Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе сегодняшней встречи в Сочи Путин и Земан намерены обсудить дальнейшее развития российско-чешских отношений, в частности,  в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    Кроме того, на повестку дня вынесены актуальные общеевропейская вопросы и международная проблематика.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #чехия #земан #товарооборот
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