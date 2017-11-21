Путин на встрече с Асадом подготовил почву для переговоров с Турцией и Ираном

Сочи, 21 ноября. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков, вчерашние переговоры Путина с президентом Сирии Башаром Асадом были нацелены на достижение понимания по переговорам российского лидера с руководством Турции и Ирана. Встреча с лидерами Турции и Ирана состоится завтра.

Встреча с Башаром Асадом ранее обсуждалась в беседах с Эрдоганом и Роухани и заверил своих собеседников в том, что президент Сирии поддержит решения, которые будут приняты в ходе переговоров.

«Путин заверил своих собеседников, что с нашей стороны будет проведена соответствующая работа с сирийским руководством, — отметил Песков, — чтобы быть уверенным, что подобные договоренности, которые могут быть завтра достигнуты, будут жизнеспособными, чтобы они не подвисали в воздухе».

Напомним, в ходе проведенных переговоров президенты РФ и Сирии заявили, что этап вооруженной борьбы с террористами в Сирии практически завершен и теперь важнейшей задачей является переход к стабильному политическому процессу для определения будущего страны.