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Путин на встрече с Асадом подготовил почву для переговоров с Турцией и Ираном
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    Путин на встрече с Асадом подготовил почву для переговоров с Турцией и Ираном

    13:10  21 Ноября 2017
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    Путин на встрече с Асадом подготовил почву для переговоров с Турцией и Ираном

    Сочи, 21 ноября. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков, вчерашние переговоры Путина с президентом Сирии Башаром Асадом были нацелены на достижение понимания по переговорам российского лидера с руководством Турции и Ирана. Встреча с лидерами Турции и Ирана состоится завтра.

    Встреча с Башаром Асадом ранее обсуждалась в беседах с Эрдоганом и Роухани и заверил своих собеседников в том, что президент Сирии поддержит решения, которые будут приняты в ходе переговоров.

    «Путин заверил своих собеседников, что с нашей стороны будет проведена соответствующая работа с сирийским руководством, — отметил Песков, — чтобы быть уверенным, что подобные договоренности, которые могут быть завтра достигнуты, будут жизнеспособными, чтобы они не подвисали в воздухе».

    Напомним, в ходе проведенных переговоров президенты РФ и Сирии заявили, что этап вооруженной борьбы с террористами в Сирии практически завершен и теперь важнейшей задачей является переход к стабильному политическому процессу для определения будущего страны.

    Путин на встрече с Асадом подготовил почву для переговоров с Турцией и Ираном

    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #песков #асад
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