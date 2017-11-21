Песков: Путин может рассказать Трампу о переговорах с Асадом

Москва, 21 ноября. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с большой долей вероятности проинформирует президента США Дональда Трампа о переговорах с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они будут обсуждать то, что посчитают необходимым, но Сирия, можно предположить, опять же, что, скорее всего, Путин и Трамп друг друга проинформируют», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом заявил, что собирается провести телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Напомним, во время встречи Путина и Асада российский лидер также подчеркнул, что военная операция на территории Сирии подходит к концу. В то же время Путин отметил, что до полной победы над террористами еще далеко, тем не менее совместная работа ВКС РФ и армии Сирии по борьбе с ними на территории страны переходит в финальную стадию. Кроме того, общаясь с представителями министерства обороны и Генштабом ВС РФ, президент также сказал, что «окончательная точка» в конфликте на территории ближневосточного государства будет вот-вот поставлена.