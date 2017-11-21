Асад рассказал Путину, что беженцы из Сирии начали возвращаться в свои дома

Сочи, 21 ноября. В ходе встречи с президентом Путиным в Сочи сирийский лидер Башар Асад объявил, что начался процесс возвращения беженцев в Сирию.

«Асад говорил, что начался процесс возвращения беженцев, то есть тех сирийцев и разных национальностей, и разных вероисповеданий, которые покинули свои места в связи с боевыми действиями, они начали возвращаться домой», — рассказал Песков.

Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, обе стороны на переговорах выразили удовлетворение в связи с этим фактом.

Напомним, в ходе встречи Путин и Асад обсудили текущее состояние Сирии и положение на фронтах идущей там войны против терроризма. Президент Асад заявил, что будет делать все возможное для скорейшего запуска политического процесса в Сирии и надеется, что Россия выступит гарантом того, что другие государства не будут вмешиваться в этот процесс.