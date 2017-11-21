Басурин и Прилепин прокомментировали новость о наступлении ДНР на мариупольском направлении

Во вторник СМИ сообщили, что армия Донецкой народной республики продвинулась на 200 метров на мариупольском направлении. Замминистра обороны ДНР Эдуард Басурин и советник главы республики Захар Прилепин прокомментировали Федеральному агентству новостей эту информацию.

Ссылаясь на военкоров Марину Харькову и Александра Сладкова, СМИ сообщили, что ополченцы продвинулись на 200 метров на донецкой линии фронта и заняли важную стратегическую высоту. Однако Эдуард Басурин, заместитель министра обороны ДНР, опроверг эти сообщения.

«Никакого продвижения вперед не было», — сказал Эдуард Басурин.

Появление такой информации в прессе он назвал следствием продолжающейся идеологической войны. При этом замглавы оборонного ведомства ДНР отметил, что режим прекращения огня в Донбассе систематически нарушают Вооруженные силы Украины, а армии ДНР приходится отвечать на обстрелы. Накануне ВСУ нарушили режим перемирия в Донбассе почти 40 раз за сутки.

Не подтвердил информацию о наступлении армии ДНР на мариупольском направлении и советник главы Донецкой народной республики писатель Захар Прилепин.

«Не в курсе, не знаю», — сказал он.

Напомним, ранее первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг сообщил об увеличении обстрелов на линии соприкосновения между Луганской народной республикой и подконтрольной Киеву территорией. За последние сутки было зафиксировано более 500 случаев нарушения режима прекращения огня, отметил Хуг.