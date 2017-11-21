Песков: Путин и Асад обсуждали политическое урегулирование в Сирии

Москва, 21 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий заявил, что на встрече лидеров России и Сирии в Сочи речь шла о возможных вариантах политического урегулирования в САР.

«Возможные варианты политического урегулирования затрагивались», — сказал Песков в ответ на вопрос, обсуждал ли Владимир Путин с главой Башаром Асадом его уход с поста президента Сирии.

На вопрос журналистов, не пытался ли Путин побудить Асада пойти на какие-либо уступки оппозиции в интересах достижения политического урегулирования на долгосрочной основе, Песков пояснил, что политическое урегулирование может быть достигнуто только участниками самой политической ситуации в Сирии и только на основе взаимного консенсуса, то есть взаимных уступок и договоренностей.

На встрече в Сочи Владимир Путин выразил надежду, что в самое ближайшее время будет поставлена окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии. Асад заявил, что Сирия готова работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования конфликта.

О встрече лидеров двух стран высказался депутат Госдумы Леонид Слуцкий, заявив, что итоги встречи могут лечь в основу «дорожной карты» по окончательному выводу Сирии «из террористической осады и стабилизации внутриполитического диалога». Он также назвал показательным тот факт, что глава САР обратился к Владимиру Путину с просьбой обеспечить защиту от внешнего вмешательства в политический процесс страны.