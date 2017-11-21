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Песков: Путин и Асад обсуждали политическое урегулирование в Сирии
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    Песков: Путин и Асад обсуждали политическое урегулирование в Сирии

    13:01  21 Ноября 2017
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    Песков: Путин и Асад обсуждали политическое урегулирование в Сирии

    Москва, 21 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий заявил, что на встрече лидеров России и Сирии в Сочи речь шла о возможных вариантах политического урегулирования в САР.

    «Возможные варианты политического урегулирования затрагивались», — сказал Песков в ответ на вопрос, обсуждал ли Владимир Путин с главой Башаром Асадом его уход с поста президента Сирии.

    На вопрос журналистов, не пытался ли Путин побудить Асада пойти на какие-либо уступки оппозиции в интересах достижения политического урегулирования на долгосрочной основе, Песков пояснил, что политическое урегулирование может быть достигнуто только участниками самой политической ситуации в Сирии и только на основе взаимного консенсуса, то есть взаимных уступок и договоренностей.

    На встрече в Сочи Владимир Путин выразил надежду, что в самое ближайшее время будет поставлена окончательная точка в борьбе с терроризмом в Сирии. Асад заявил, что Сирия готова работать со всеми, кто хочет мира и урегулирования конфликта.

    О встрече лидеров двух стран высказался депутат Госдумы Леонид Слуцкий, заявив, что итоги встречи могут лечь в основу «дорожной карты» по окончательному выводу Сирии «из террористической осады и стабилизации внутриполитического диалога». Он также назвал показательным тот факт, что глава САР обратился к Владимиру Путину с просьбой обеспечить защиту от внешнего вмешательства в политический процесс страны.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #россия #сирия #песков
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