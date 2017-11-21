Девичник в Вегасе: Ксения Александрова едет на конкурс «Мисс Вселенная» с мыслями о Путине и России. ФАН-ТВ

26 ноября в Лас-Вегасе пройдет финал конкурса «Мисс Вселенная – 2017». Нашу страну на нем представляет обладательница титула Первая Вице-мисс Россия 2017, москвичка Ксения Александрова. В период напряженных приготовлений к конкурсу, корреспондент ФАН-ТВ пообщалась с кандидаткой на звание первой красавицы Вселенной.

Напряженные приготовления к конкурсу – в самом разгаре. Пару раз в неделю девушка приезжает в творческую мастерскую Глеба Винокурова. Здесь знаменитый художник-модельер шьет для российской красавицы эксклюзивный наряд. Съемочная группа ФАН-ТВ наблюдает, как идет ответственная примерка.

– Ксюша немножко схуднула, – удовлетворенно констатирует Глеб Винокуров. – Ну, хорошо, если не наберет.

– Не наберу! – уверяет девушка.

На финальной примерке Глеб Винокуров вносит последние штрихи в свое творение. Два месяца работ позади, для завершения образа осталось совсем чуть-чуть. В этом году кокошник – по-прежнему важный элемент костюма российской конкурсантки. Дизайнер с удовольствием рассказывает о костюме:

– Он еще не закончен, здесь у нас будут еще очелья, колты – все эти русские народные дела, все они будут присутствовать, чтобы у нас вся атрибутика русского народного костюма присутствовала на нашей мисс.

Отметим, что очелья – это височные кольца, которые в древние времена украшались драгоценными камнями и служили для поддержания волос. Колты – это парные украшения, которые носили на головном уборе, так же подвешивая у висков. Колты традиционно имели округлую или звездчатую форму, на них часто наносились изображения птиц, растений и святых.

Ксения Александрова смотрит в зеркало, любуясь своим нарядом. Пышная юбка, подчеркнутая осиная талия и знаменитый на весь мир узор. В этом году опытный художник-модельер решил превратить образ участницы конкурса «Мисс Вселенная-2017» в настоящий российский бренд в стиле гжель.

– Именно конкурс национальных костюмов, который проходит, – там, получается, привозят такие дома! Столько перьев! это очень красиво, и нам тоже надо соответствовать, мы поэтому тоже изобретаем, – рассказывает Глеб Винокуров. – Это, кстати, роспись вручную. Это делал художник, член Союза художников. Он всю жизнь проработал на фабрике «Гжель», он расписывал.

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Ксения Александрова, первая Вице-мисс Россия-2017, поделилась с репортером ФАН-ТВ своими ощущениями от этого роскошного наряда:

– Мне очень нравится, я прямо чувствую себя достойно! Мне очень нравится этот костюм. Невероятная красота, и очень легко, комфортно – прямо то, что надо для конкурса «Мисс Вселенная». Такое в первый раз, когда сделали очень объемную юбку и красивые такие рукава. Такого не было раньше. Я думаю, что мой костюм будет выделяться!

Глеб Винокуров шьет театральные, сценические и модные костюмы больше 35-ти лет. Среди его работ – и наряды для конкурсов красоты. Удивить жюри конкурса, насчитывающего полувековую историю, непросто. Самое трудное, признается модельер, – соответствовать формату. Национальный костюм должен быть не фольклорным, а стилизованным и легко узнаваемым.

– Вот у Ксюши будет такая же длинная фата, – продолжает модельер свой рассказ. – Она у нас будет сзади, будет большая, длинная. Даже вот я могу показать дальше, какой примерно длины она должна быть… Примерно пять метров.

Ксения Александрова пообщалась с корреспондентом ФАН-ТВ о том, в каком настроении она приближается к конкурсу «Мисс Вселенная – 2017», о чем она думает и о чем мечтает:

– Я чувствую весь груз ответственности. Из-за этого немножко страшно, но, чем ближе к конкурсу, тем спокойнее я себя ощущаю, так как подготовка идет каждый день. Мне даже удалось пообщаться с девочками-конкурсантками в этом году. У нас есть общая группа в WatsApp, где мы общаемся. Все девочки дружелюбно настроены, поэтому я надеюсь, что какой-то такой борьбы там между соперницами не будет.

– А как ты оцениваешь свои шансы на победу? Хочешь ли ты именно победить?

– Конечно, хочу. Это прямо мечта на данный момент моей жизни, потому что я стремлюсь, я делаю все для этого! Каждый день подготовка. Я уже, если честно, жду с нетерпением, когда я отправлюсь туда, на конкурс, чтобы показать все, на что я способна. Нужно быть открытым человеком, дружелюбным, искренним, самое главное, для того чтобы покорить жюри. Нужно покорить их своей искренностью, говорить все честно, не строить из себя какого-то другого человека, другой образ. Просто показать себя.

– Одна из твоих любимых книг – это «Мартин Иден» Джека Лондона. Ты ощущаешь свое сходство и близость с этим героем?

– Да, особенно в данный момент, потому что я прикладываю усилия для того, чтобы стать лучше. И это самое важное как раз-таки, как в этой книге.

– Мы знаем, что ты везешь подарки для конкурсанток. Расскажи.

– Да, сейчас я вам даже покажу. Вот потрясающая футболка с эмблемой «Мисс Россия». Я, как и любая девушка, люблю одежду и уверена, что девочкам понравится этот подарок. Они все его будут носить и, конечно же, следить за фотографиями в соцсетях.

– Как ты видишь дальше свою жизнь?

– Так как я выиграла «Мисс Россию» и грант на обучение, я хочу поступить на второе высшее, получить образование в журналистской сфере.

– А ты интересуешься общественно-политической жизнью нашей страны?

– Сейчас приходится, вопросы на «Мисс Вселенная» часто связаны с политикой. Хотя я немножко аполитичный человек, но сейчас мне приходится интересоваться, я выписываю различные вопросы, которые примерно могут быть, и стараюсь подготовить на них ответ.

– Ты – представитель молодого поколения, интересно узнать у тебя, как ты смотришь на Россию, как ты оцениваешь ее роль на международной арене в целом?

– Я родилась и выросла в Москве, в столице России, я даже не могу представить себе, как бы я жила где-то в другом месте. Для меня Россия – это всё. У нас впереди очень много различных возможностей, и для нас открыты все двери. Главное – привлекать молодежь к этому развитию для того, чтобы они не улетали, не уезжали в другие города, страны мира, потому что это важно для нас – развиваться сейчас, здесь.

– Как ты относишься к нашему президенту, Владимиру Путину?

– Прекрасный вопрос. Конечно, замечательно отношусь, правда. Я полностью поддерживаю его политику, я голосовала за него. Я считаю, что он все делает правильно. Это показывают последние годы в России, потому что, благодаря ему, мы выросли, мы видим этот рост.

– Мы желаем тебе удачи, мы верим в то, что ты можешь победить, и мы просто будем держать за тебя кулачки. Удачи, Ксюша!

– Спасибо вам большое!

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