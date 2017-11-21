Путин уверен, что «рецидивы» в Сирии не повлияют на ход операции армии САР и ВКС РФ

Москва, 21 ноября. Президент России Владимир Путин полагает, что в Сирии «возможны рецидивы» обострения ситуации, однако они не повлияют на ход антитеррористической операции правительственной армии САР и ВКС РФ. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Путин сказал, что еще возможны рецидивы, так или иначе они будут повторяться, но они уже не могут коренным образом повлиять на успешный ход операции вооруженных сил Сирии при поддержке ВКС России», — отметил он.

По словам Пескова, президент Сирии Башар Асад во время встречи с Путиным подчеркнул, что операция ВКС РФ позволила спасти арабскую республику и заложить фундамент для политического урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с Асадом в Сочи. В ходе переговоров политики обсудили вопросы урегулирования сирийского кризиса и борьбы с террористическими группировками.