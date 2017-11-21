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Политика
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Общество
Введение присяги для чиновников поддерживает более 80% молодежи России
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    Введение присяги для чиновников поддерживает более 80% молодежи России

    12:46  21 Ноября 2017
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    Введение присяги для чиновников поддерживает более 80% молодежи России

    Москва, 21 ноября. Российская молодежь считает, что для чиновников необходимо ввести торжественную клятву по аналогии с присягами военных, полицейских и врачей.

    К такому выводы пришли исследователи Центра социологии студенчества по итогам проведенного опроса, пишет РИА Новости.

    Идею присяги для чиновников поддерживают 83% молодых россиян. Если говорить о содержании присяги, то 80% опрошенных заявили, что ожидают услышать обещания служить народу и действовать в интересах граждан, 77% - честно исполнять свой долг, 65% - предотвращать любые проявления коррупции. В конце списка принципов работы чиновников молодежь поставила верховенство закона (50%), служение стране (42%) и ее защиту от внешних и внутренних врагов (35%).

    Молодые люди считают, что главной целью введения присяги является повышение уровня ответственности чиновников, кроме того, она будет напоминать должностным лицам о важности их работы и поможет профилактике коррупции. Треть участников опроса выразили мнение, присяга повысит уровень патриотизма чиновников.

    За нарушение присяги более половины респондентов (63%) предлагают ввести уголовную ответственность, треть (29%) квалифицируют это как административное правонарушение, еще 13% считают, что наиболее справедливой мерой будет дисциплинарная ответственность.

    Онлайн-опрос проводился в ноябре, в нем участвовали 3019 человек в возрасте от 15 до 30 лет.

    Напомним, в январе 2016 года президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о присяге для чиновников, однако проект так и не был реализован.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #опрос #чиновники #присяга
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