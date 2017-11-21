В Госдуме назвали «бомбардировкой» заявление Google о ранжировании RT и Sputnik

Москва, 21 ноября. Намерение Google понизить материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче является прямой агрессией и свидетельствует о переходе информационной войны в открытую форму, считает зампредседателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, такой метод изолирования российских СМИ полностью уберет любые ссылки на RT и Sputnik из поисковой выдачи Google и значительно снизит посещаемость их сайтов.

«Это снизит посещаемость в десятки раз <…> Это открытая форма информационной войны, которая сейчас развязалась, — это бомбардировка, прямая агрессия», — сообщил Свинцов в беседе с RT.

Он также добавил, что не исключает возможности введения ответных ограничений со стороны России для поисковых систем Google и социальных сетей, принадлежащих корпорации.

О планах Google разработать алгоритмы, понижающие Sputnik и RT в поисковой выдаче, заявил ранее экс-глава корпорации, председатель совета директоров родительского холдинга Alphabet Inc Эрик Шмидт. Роскомнадзор уже отреагировал на слова Шмидта. Во вторник ведомство направит запрос в российское представительство компании Google с просьбой разъяснить, что именно понимают в корпорации под термином «ранжирование».

Напомним, в конце октября Google прекращал трансляцию материалов Федерального агентства новостей в поисковом сервисе Google.News, одновременно с этим удалив из него весь архив новостей агентства с момента его создания. Позже корпорация Google разблокировала ФАН. Однако уже тогда первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич называл действия Google против ФАН только первой ласточкой в войне против российских СМИ.