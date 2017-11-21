В Кремле прокомментировали скандальное выступление школьника в Бундестаге

Москва, 21 ноября. В Кремле считают неверным обвинять выступавшего в Бундестаге российского школьника в пропаганде нацизма. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, вряд ли выступление российского школьника в Бундестаге требует какой-то реакции администрации президента.

«В данном случае, совершенно непонятна такая экзальтированная травля, которая стала происходить. Очевидно, что школьник не имел в виду ничего плохого…», — отметил он.

Песков отметил, что обвинять мальчика в пропаганде неприемлемо.

«Обвинять его в каком-то злом умысле, тем более пропаганде нацизма, во всех смертных грехах, считаю неверным», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Напомним, накануне на канале YouTube выложили ролик с выступлением ямальского школьника в Бундестаге. В своей речи российский ученик рассказал о поразившей его истории бойца гитлеровской Германии, который «умер от тяжелых условий».

Речь молодого человека возмутила общественность.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал случившееся, назвав выступление ученика в бундестаге «всходами ядовитых семян».