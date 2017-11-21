Ирак: на западе провинции Киркук уничтожено 30 боевиков ИГ

Киркук, 21 ноября. Правительственные войска Ирака уничтожили отряд боевиков «Исламского государства»1 в районе Эль-Хувейджа провинции Киркук.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что иракские военнослужащие провели спецоперацию в западной части провинции Киркук. Армейцы преследовали группу боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которые бежали от войск после освобождения Эль-Хувейджи в октябре текущего года. Все игиловцы были ликвидированы.

Отмечается, что бойцы народного ополчения обнаружили массовое захоронение жертв исламистов в одной из нефтяных скважин на севере Джебаль Джемрин около населенного пункта Адриан. Подобные захоронения регулярно обнаруживают по всей стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.