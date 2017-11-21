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Ирак: на западе провинции Киркук уничтожено 30 боевиков ИГ
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    Ирак: на западе провинции Киркук уничтожено 30 боевиков ИГ

    12:52  21 Ноября 2017
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    Ирак: на западе провинции Киркук уничтожено 30 боевиков ИГ

    Киркук, 21 ноября. Правительственные войска Ирака уничтожили отряд боевиков «Исламского государства»1 в районе Эль-Хувейджа провинции Киркук.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что иракские военнослужащие провели спецоперацию в западной части провинции Киркук. Армейцы преследовали группу боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которые бежали от войск после освобождения Эль-Хувейджи в октябре текущего года. Все игиловцы были ликвидированы.

    Отмечается, что бойцы народного ополчения обнаружили массовое захоронение жертв исламистов в одной из нефтяных скважин на севере Джебаль Джемрин около населенного пункта Адриан. Подобные захоронения регулярно обнаруживают по всей стране.

    Ирак: на западе провинции Киркук уничтожено 30 боевиков ИГ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #ирак #киркук
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