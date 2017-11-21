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Политика
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Парубий отправил на подпись Порошенко закон об отмене выходного 2 мая
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    Парубий отправил на подпись Порошенко закон об отмене выходного 2 мая

    12:58  21 Ноября 2017
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    Парубий отправил на подпись Порошенко закон об отмене выходного 2 мая

    Киев, 21 ноября. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал закон о выходном дне 25 декабря и отмене выходного 2 мая. Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта на сайте парламента. 

    Отмечается, что во вторник, 21 ноября, закон подписан спикером Рады и направлен на подпись украинскому главе Петру Порошенко, у которого будет две недели, чтобы ратифицировать или запретить проект.

    В том случае, если закон будет принят Порошенко, он вступит в силу на следующий день.

    Парубий отправил на подпись Порошенко закон об отмене выходного 2 мая

    Напомним, ранее стало известно, что Верховная рада внесла 25 декабря в список выходных дней в связи с Рождеством по григорианскому календарю, а Днем труда оставила лишь 1 мая.

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сообщил, что решение о выходном дне 25 декабря из-за празднования католиками Рождества укрепит европейскую интеграцию Незалежной.

    Автор: Дана Балан
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    #украина #порошенко #парубий #верховная рада #выходные дни
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