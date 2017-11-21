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Встреча Путина и Асада стала прорывной — Слуцкий
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    Встреча Путина и Асада стала прорывной — Слуцкий

    12:28  21 Ноября 2017
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    Встреча Путина и Асада стала прорывной — Слуцкий

    Москва, 21 ноября. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал встречу президента РФ Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада, назвав ее прорывной.

    «Встреча президентов РФ и САР, можно сказать, стала прорывной и практически расставила точки над «i» в вопросах сирийского урегулирования в контексте борьбы с международным терроризмом», — сказал депутат.

    По мнению Слуцкого, итоги встречи могут лечь в основу «дорожной карты» по окончательному выводу Сирии «из террористической осады и стабилизации внутриполитического диалога». Парламентарий выразил уверенность, «все эти этапы завершатся в ближайшее время».

    Депутат Госдумы также назвал показательным тот факт, что глава САР обратился к Владимиру Путину с просьбой обеспечить защиту от внешнего вмешательства в политический процесс страны.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #россия #сирия #госдума #слуцкий
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