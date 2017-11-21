Москва, 21 ноября. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал встречу президента РФ Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада, назвав ее прорывной.

«Встреча президентов РФ и САР, можно сказать, стала прорывной и практически расставила точки над «i» в вопросах сирийского урегулирования в контексте борьбы с международным терроризмом», — сказал депутат.

По мнению Слуцкого, итоги встречи могут лечь в основу «дорожной карты» по окончательному выводу Сирии «из террористической осады и стабилизации внутриполитического диалога». Парламентарий выразил уверенность, «все эти этапы завершатся в ближайшее время».

Депутат Госдумы также назвал показательным тот факт, что глава САР обратился к Владимиру Путину с просьбой обеспечить защиту от внешнего вмешательства в политический процесс страны.