Кощунственно и неэтично: в Москве отреагировали на «некорректное» вето США в СБ ООН

Соединенные Штаты заблокировали в Совете Безопасности ООН предложенное Москвой заявление после атаки террористов на посольство РФ в Дамаске. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это решение США некорректным и кощунственным. Позицию Вашингтона осудил и депутат Госдумы Сергей Железняк. По мнению директора Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, вето Вашингтона — это продолжение взаимных претензий России и США в Совбезе ООН в связи с сирийским кризисом.

Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, решение США по ситуации с обстрелом российского посольства в Дамаске не соответствует этическим нормам.

«Это не партнерское отношение к сложившейся ситуации, это подход некорректный, кощунственный, — цитирует слова Лаврова РИА Новости. — Мы рассчитывали, что возобладают элементарные этические нормы. Не получилось».

Ранее о том, что США заблокировали российский проект заявления по обстрелу посольства РФ, сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

«Предложенный Москвой проект заявления для прессы Совбеза ООН, осуждавший атаку террористов на здание российского посольства в Дамаске, был вновь заблокирован американской делегацией», — заявил представитель России при ООН.

В российской дипмиссии подчеркнули, что Запад в очередной раз пошел по пути политики двойных стандартов в отношении терактов против российских представительств.

Позицию Вашингтона резко осудил член комитета Госдумы по международным делам, заместитель секретаря генсовета «Единой России», Сергей Железняк.

«Чем ближе полная ликвидация террористических группировок [в Сирии], чем успешнее переговорный процесс по внутрисирийскому урегулированию, тем ожесточеннее сопротивление террористов, — заявил в частности Сергей Железняк, говорится в пресс-релизе его пресс-службы, присланном в Федеральное агентство новостей. — При этом совместная борьба России и Сирии против террористов была бы еще эффективнее, если бы не деструктивная политика американской коалиции и их политические провокации против легитимного правительства Сирии. Заигрывание и откровенное потворствование западных спецслужб и политиков террористам позволяет бандитам чувствовать себя вольготно и совершать такие дерзкие нападения, как прицельный обстрел посольства России в Дамаске».

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, комментируя вето США на российское заявление по поводу обстрела посольства, напомнил, что ранее Вашингтон заблокировал предложение РФ по продлению мандата совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию предполагаемых химатак в Сирии (СМР). При этом Россия также наложила вето на американскую резолюцию по СМР. По мнению эксперта, новое вето США связано с противоборством Вашингтона и Москвы в ООН в связи с различным подходом к решению сирийских проблем.

«Террористы в Сирии регулярно обстреливают Дамаск, — отметил Багдасаров в комментарии ФАН, — периодически под обстрел попадает и наше посольство. Американцы отказались поддержать российскою резолюцию по осуждению этого акта. В чем-то это, конечно, действие по принципу — как вы нам, так и мы вам».

Ранее «Газета.ру» со ссылкой на российский МИД сообщила, что утром 20 ноября посольство России в Сирии подверглось минометному обстрелу.

«20 ноября около 10.35 по местному времени в результате минометного обстрела Дамаска, который велся с позиций террористов, один снаряд попал во внешнее ограждение посольства России в Сирии, примыкающее к жилому комплексу. В результате разрыва 122-мм мины, повреждения получили стена здания, линия электропередач и система водоснабжения», — сообщили в ведомстве.