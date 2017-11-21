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Кощунственно и неэтично: в Москве отреагировали на «некорректное» вето США в СБ ООН
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    Кощунственно и неэтично: в Москве отреагировали на «некорректное» вето США в СБ ООН

    13:10  21 Ноября 2017
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    Кощунственно и неэтично: реакция на вето США в Совбезе ООН по поводу обстрела посольства РФ в Сирии

    Соединенные Штаты заблокировали в Совете Безопасности ООН предложенное Москвой заявление после атаки террористов на посольство РФ в Дамаске. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это решение США некорректным и кощунственным. Позицию Вашингтона осудил и депутат Госдумы Сергей Железняк. По мнению директора Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, вето Вашингтона — это продолжение взаимных претензий России и США в Совбезе ООН в связи с сирийским кризисом.

    Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, решение США по ситуации с обстрелом российского посольства в Дамаске не соответствует этическим нормам.

    «Это не партнерское отношение к сложившейся ситуации, это подход некорректный, кощунственный, — цитирует слова Лаврова РИА Новости. — Мы рассчитывали, что возобладают элементарные этические нормы. Не получилось».

    Ранее о том, что США заблокировали российский проект заявления по обстрелу посольства РФ, сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

    «Предложенный Москвой проект заявления для прессы Совбеза ООН, осуждавший атаку террористов на здание российского посольства в Дамаске, был вновь заблокирован американской делегацией», — заявил представитель России при ООН.

    В российской дипмиссии подчеркнули, что Запад в очередной раз пошел по пути политики двойных стандартов в отношении терактов против российских представительств.

    Позицию Вашингтона резко осудил член комитета Госдумы по международным делам, заместитель секретаря генсовета «Единой России», Сергей Железняк.

    Депутат Госдумы Сергей Железняк

    «Чем ближе полная ликвидация террористических группировок [в Сирии], чем успешнее переговорный процесс по внутрисирийскому урегулированию, тем ожесточеннее сопротивление террористов, — заявил в частности Сергей Железняк, говорится в пресс-релизе его пресс-службы, присланном в Федеральное агентство новостей. — При этом совместная борьба России и Сирии против террористов была бы еще эффективнее, если бы не деструктивная политика американской коалиции и их политические провокации против легитимного правительства Сирии. Заигрывание и откровенное потворствование западных спецслужб и политиков террористам позволяет бандитам чувствовать себя вольготно и совершать такие дерзкие нападения, как прицельный обстрел посольства России в Дамаске».

    Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, комментируя вето США на российское заявление по поводу обстрела посольства, напомнил, что ранее Вашингтон заблокировал предложение РФ по продлению мандата совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию предполагаемых химатак в Сирии (СМР). При этом Россия также наложила вето на американскую резолюцию по СМР. По мнению эксперта, новое вето США связано с противоборством Вашингтона и Москвы в ООН в связи с различным подходом к решению сирийских проблем.

    «Террористы в Сирии регулярно обстреливают Дамаск»

    «Террористы в Сирии регулярно обстреливают Дамаск, — отметил Багдасаров в комментарии ФАН, — периодически под обстрел попадает и наше посольство. Американцы отказались поддержать российскою резолюцию по осуждению этого акта. В чем-то это, конечно, действие по принципу — как вы нам, так и мы вам».

    Ранее «Газета.ру» со ссылкой на российский МИД сообщила, что утром 20 ноября посольство России в Сирии подверглось минометному обстрелу.

    «20 ноября около 10.35 по местному времени в результате минометного обстрела Дамаска, который велся с позиций террористов, один снаряд попал во внешнее ограждение посольства России в Сирии, примыкающее к жилому комплексу. В результате разрыва 122-мм мины, повреждения получили стена здания, линия электропередач и система водоснабжения», — сообщили в ведомстве.

    Автор: Ирина Петрова
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