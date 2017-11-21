Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Глава Роскомнадзора рассказал о готовящейся проверке Facebook
Общество
В Росатоме прокомментировали сообщения о выбросе радиоактивного рутения
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Росатоме прокомментировали сообщения о выбросе радиоактивного рутения

    12:40  21 Ноября 2017
    36

    В Росатоме прокомментировали сообщения о выбросе радиоактивного рутения

    Москва, 21 ноября. В Росатоме сообщили, что на объектах атомного комплекса России не происходило никаких инцидентов, которые могли бы привести к повышению уровня изотопа рутения-106 в атмосфере 

    На объектах атомной отрасли России никаких инцидентов и аварий не происходило, сообщил представитель Росатома, пишет РИА Новости. Отметим, что отечественный атомный комплекс представлен более чем 350 предприятий и организаций.

    Ранее в производственном объединении «Маяк», расположенном в Челябинской области, сообщили, что повышения радиационного фона в регионе не наблюдается. В России считают сообщения французских ученых из IRSN о якобы имеющемся радиационном облаке, пришедшем в Европу, со стороны РФ или Казахстана, информационным вбросом

    В Росатоме прокомментировали сообщения о выбросе радиоактивного рутения

     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #росатом
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть