В Росатоме прокомментировали сообщения о выбросе радиоактивного рутения

Москва, 21 ноября. В Росатоме сообщили, что на объектах атомного комплекса России не происходило никаких инцидентов, которые могли бы привести к повышению уровня изотопа рутения-106 в атмосфере

На объектах атомной отрасли России никаких инцидентов и аварий не происходило, сообщил представитель Росатома, пишет РИА Новости. Отметим, что отечественный атомный комплекс представлен более чем 350 предприятий и организаций.

Ранее в производственном объединении «Маяк», расположенном в Челябинской области, сообщили, что повышения радиационного фона в регионе не наблюдается. В России считают сообщения французских ученых из IRSN о якобы имеющемся радиационном облаке, пришедшем в Европу, со стороны РФ или Казахстана, информационным вбросом.