Роскомнадзор защитит интересы СМИ: Google попросят разъяснить термин «ранжирование»

Москва, 21 ноября. Роскомнадзор во вторник направит запрос в представительство компании Google в Российской Федерации с просьбой разъяснить понимание с их стороны термина «ранжирование». Об этом сегодня заявил глава ведомства Александр Жаров.

Он подчеркнул, что российская сторона будет защищать отечественные СМИ.

Жаров также добавил, что ведомство направило в компанию запрос с просьбой объяснить, что значит термин «ранжирование», передает ТАСС.

«Свою озабоченность Google мы выразим уже сегодня, попросим нам, как российскому регулятору, разъяснить, что дословно значит их термин «ранжирование», — уточнил он.

Напомним, ранее стало известно, что входящая в холдинг компания Google изучает вопрос относительно того, как понизить ранжирование сайтов RT и Sputnik в подборке новостных сюжетов.

В начале ноября этого года Федеральное агентство новостей (ФАН) подверглось политической цензуре со стороны американской компании Google. Специалисты Google.News убрали архив абсолютно всех новостей агентства с момента создания издания.

После долгих разбирательств Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News.