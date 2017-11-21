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Политика
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Общество
Американский блогер опубликовал видео испытаний советского МА Драгунова
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    Американский блогер опубликовал видео испытаний советского МА Драгунова

    12:47  21 Ноября 2017
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    Американский блогер опубликовал видео испытаний советского МА Драгунова

    Вашингтон, 21 ноября. Известный блогер из США, авторитетный оружейный эксперт и любитель русского оружия Ларри Виккерс протестировал малогабаритный автомат (МА) Драгунова и рассказал, что был очень впечатлен этим образцом стрелкового оружия. Видео с обзором автомата Виккерс выложил на Youtube.

    В первую очередь американского блогера поразила масса автомата. Чтобы проиллюстрировать, насколько это легкое оружие, Виккерс сравнил его с пистолетом-пулеметом «Витязь». Оказалось, что малогабаритный автомат Драгунова более чем на полтора килограмма легче «Витязя». Массу в 2,2 килограмма советским конструкторам удалось достичь благодаря использованию полимеров для создания деталей автомата.  

    Однако что еще больше поразило американца, так это стрелковые характеристики малогабаритного автомата. Виккерс, тестировавший огромное количество разнообразного стрелкового оружия, признал, что автомат удивил его своей точностью. 

    «Я сильно впечатлен тем, как он управляется. Он настолько легкий, и я даже и подумать не мог, что этот автомат столь точный», — констатировал блогер из США.

    Обстоятельно разобрав все особенности МА Драгунова, Виккерс подвел итог обзора, назвав оружие «хорошей вещью». 

     

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #блогер #автомат драгунова #обзор
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