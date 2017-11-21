«Крепкие отношения с Россией»: в Турции заявили о необходимости выйти из НАТО

Анкара, 21 ноября. Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек считает, что НАТО не гарантирует независимость Турции, а подрывает ее, поэтому страна должна покинуть альянс.

Данное заявление стало реакцией на скандал на учениях НАТО в Норвегии, когда на стенде с портретами «врагов»-мишеней были размещены основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Североатлантический альянс не обеспечивает нашу независимость, он ее уничтожает. НАТО хочет разделить нашу Родину, подрывает нашу экономику. Таким образом, выходом из ситуации является избавление Турции от этой навязанной ей организации», — цитирует РИА Новости заявление партии «Родина».

В сообщении также приводятся слова генерарального секретаря партии «Родина» Утку Рейхана, по мнению которого принятый в 1952 году закон о присоединении Турции к НАТО нужно пересмотреть в срочном порядке, а Анкаре для безопасности страны следует укреплять дружбу с такими государствами, как Россия.

«Ради своей безопасности Турции в первую очередь необходимо создать крепкие отношения со своими соседями — Ираном, Ираком и Сирией, а также Россией, Китаем, Индией, странами Центральной Азии. Выход из НАТО является обязательным для нашей безопасности», — считает Рейхан.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что целью провокации НАТО в Норвегии был народ Турции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже принес официальные извинения турецкому лидеру, подчеркнув, что инцидент был результатом действий одного конкретного человека, взгляды которого НАТО не разделяет.

Однако в Турции продолжается резонансная волна в ответ на произошедшее. Так, накануне советник Эрдогана Ялчин Топчу также призвал Анкару пересмотреть вопрос о своем членстве в НАТО.