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Политика
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Россия
Крымский мост соединил косу и остров Тузла
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    Крымский мост соединил косу и остров Тузла

    12:01  21 Ноября 2017
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    Крымский мост соединил косу и остров Тузла

    Симферополь, 21 ноября. Строители завершили монтаж пролетов автодорожной части Крымского моста на одном из четырех морских участков.

    Как сообщили в информационном центре «Крымский мост», между косой и островом Тузла на 21 морской опоре установлено 44 пролетных строения - по 22 для каждого направления проезжей части (в сторону Крыма и Кубани). «Нить» металлоконструкций длиной более километра расположена на одной высоте - около 4 м над уровнем воды. 

    Всего над акваторией залива будет возведено более шести из 19 км трассы.

    Руководитель проекта участка строительства Крымского моста Александр Минеев рассказал, что на установку первого пролетного строения методом поперечной надвижки потребовались около двух суток, а работы по финальному пролету были выполнены за несколько часов.

    Напомним, на сайте моста проходит голосование по выбору названия для строящегося объекта. Всего на выбор вынесено пять самых популярных вариантов: Крымский, Керченский, Мост Дружбы, Мост Воссоединения, Тузлинский мост. Главный редактор издания «Крымская газета» Мария Волконская предложила назвать мост через Керченский пролив «Президентским».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #крым #мост #строительство #крымский мост
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