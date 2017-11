«Готовься, Америка»: как Ту-160 ВКС РФ становится самым мощным оружием, рассказали в США

Модернизированный российский флот стратегических бомбардировщиков, в том числе новый серийный Ту-160М2, предоставит Кремлю возможность нанесения значительно более быстрых и четких ударов.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Get Ready, America: Russia's Bomber Force Could Soon Be the Ultimate Weapon (Готовься, Америка: российский бомбардировщик в ближайшее время может стать самым мощным оружием), опубликованной порталом The National Interest.

В настоящее время Россия опирается на свои подводные лодки, оснащенные высокоточными ракетами большой дальности «Калибр». Однако поступление на вооружение модернизированных бомбардировщиков Ту-160М2, оснащенных невидимой крылатой ракетой дальнего радиуса действия Х-101 «Радуга» и ее ядерным аналогом Х-102, даст Кремлю более гибкое оружие.

«На плановой основе осуществляется модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС. На них устанавливаются более мощные двигатели. Бортовое радиоэлектронное оборудование переводится на отечественную элементную базу, расширяется спектр применяемых средств поражения. Организовано восстановление производства самолетов Ту-160М. Начата разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации», —заявил 7 ноября начальник Генерального штаба вооруженных сил РФ генерал-майор Валерий Герасимов.

Модернизация российского флота ракетоносцев означает, что у Москвы есть еще много воздушных судов, способных использовать современные крылатые ракеты.

«В результате количество самолетов, способных применять новые крылатые ракеты, увеличилось более чем в 11 раз, доля современных стратегических ракетоносцев возросла по сравнению с 2012 годом и составила 75,7%. Осуществляется модернизация самолетов дальней авиации под применение новой крылатой ракеты Х-101», — подчеркнул Герасимов.

Модернизированные версии бомбардировщиков являются ключом к отказу России от ее зависимости от ядерного оружия. Кроме того, высокими темпами развиваются силы неядерного сдерживания. Так, за последние 5 лет совершен настоящий прорыв в оснащении вооруженных сил высокоточным оружием.

И действительно, Россия сейчас переживает переломный момент в создании современного высокоточного вооружения.

«Мы уже дошли до переломной точки без гиперзвуковой техники. У нас есть «Калибр» и что еще более важно — у нас есть крылатая ракета воздушного базирования Х-101 с огромной дальностью в 4500 км. Объединение стратегического бомбардировщика с X-101 дает возможность глобального удара, хотя и достаточно медленного», — рассказал в интервью The National Interest старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований московской Высшей школе экономики Василий Кашин.

После установки указанных ракет российские бомбардировщики смогут дополнить или даже заменить подводный флот на посту основного оружия дальнего радиуса действия. Кроме того, Российская Федерация продолжает вкладывать средства в разработку гиперзвукового оружия, которое должно способствовать дальнейшему снижению зависимости Москвы от своего ядерного арсенала.

«В перспективе набранная динамика развития высокоточного оружия и ведущиеся разработки гиперзвуковых ракет позволят перенести основную часть задач стратегического сдерживания из ядерной в неядерную сферу», — заявил Валерий Герасимов.

Россия добилась значительного прогресса в разработке гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» — оружия относительно малой дальности. Создание нового неядерного стратегического оружия большой дальности в краткосрочной перспективе пока не предвидится.