Порошенко рассказал, зачем едет на саммит в Брюсселе

Киев, 21 ноября. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что 23 ноября отправится на саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе, чтобы определить новые промежуточные цели на пути Украины в Европу.

Накануне в Днепре украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина имеет право стать членом Евросоюза, но должна соответствовать необходимым критериям.

«Послезавтра отправляюсь на саммит «Восточного партнерства», чтобы определить новые промежуточные цели и рубежи на европейском пути. Конечную же цель мы уже знаем – полноправное членство в самом престижном союзе мира, окончательное возвращение в европейский дом», — сказал Порошенко во время выступления в Киеве.

Ранее Порошенко сообщил, что Украина только на 15% выполнила условия соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Отметим, что украинские власти долгое время настаивали на включении в соглашение пункт о перспективах членства страны в ЕС.

Однако Брюссель отказался внести в документ соответствующую поправку. Киев регулярно декларирует курс на евроинтеграцию и вступление в военно-политический блок НАТО. Соглашение об ассоциации с ЕС было подписано в июне 2014 года.