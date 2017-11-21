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Порошенко рассказал, зачем едет на саммит в Брюсселе
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    Порошенко рассказал, зачем едет на саммит в Брюсселе

    12:12  21 Ноября 2017
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    Порошенко рассказал, зачем едет на саммит в Брюсселе

    Киев, 21 ноября. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что 23 ноября отправится на саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе, чтобы определить новые промежуточные цели на пути Украины в Европу.

    Накануне в Днепре украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина имеет право стать членом Евросоюза, но должна соответствовать необходимым критериям. 

    «Послезавтра отправляюсь на саммит «Восточного партнерства», чтобы определить новые промежуточные цели и рубежи на европейском пути. Конечную же цель мы уже знаем – полноправное членство в самом престижном союзе мира, окончательное возвращение в европейский дом», — сказал Порошенко во время выступления в Киеве. 

    Ранее Порошенко сообщил, что Украина только на 15% выполнила условия соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Отметим, что украинские власти долгое время настаивали на включении в соглашение пункт о перспективах членства страны в ЕС.

    Однако Брюссель отказался внести в документ соответствующую поправку. Киев регулярно декларирует курс на евроинтеграцию и вступление в военно-политический блок НАТО. Соглашение об ассоциации с ЕС было подписано в июне 2014 года. 

    Порошенко рассказал, зачем едет на саммит в Брюсселе

    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #порошенко #ес
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