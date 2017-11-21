Стало известно, почему России запретили выставлять технику на «Фарнборо»

Москва. 21 ноября. Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук заявил, что авиасалон «Фарнборо» в Великобритании запретил РФ выставлять свою военную технику в 2018 году.

«Таким образом, мы и здесь сталкиваемся с примером недобросовестной конкуренции», — заявил он в интервью агентству «Интерфакс».

При этом Пунчук выразил сожаление, что в результате такого решения Россия не сможет использовать эту площадку для обмена опытом и демонстрации наших возможностей Пунчук уточнил, что решение об этом вынес оргкомитет салона.

Он также отметил, что российскую экспозицию военной техники на «Фарнборо» должен был организовать «Рособоронэкспорт», но теперь это решение отменено. Авиасалон «Фарнборо» пройдёт с 16 по 22 июля 2018 года. Отметим, что Россия уже сталкивалась с трудностями при участии в этом авиасалоне.

Так, три года назад российской делегации отказали в визах в Британию, а в прошлом году из-за санкций «Ростех» и несколько других корпораций представили на выставке только гражданскую продукцию.