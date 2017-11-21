Сирия новости 21 ноября 12.30: 38 мирных жителей Дамаска пострадало при обстреле боевиков, ИГ поддерживает «Ан-Нусру» в Хаме

Сирия, 21 ноября. Под огнем боевиков пострадало 38 мирных жителей Дамаска, ИГ1 поддерживает «Тахрир аш-Шам» в Хаме, в Дамаске уничтожено пять боевиков «Файлак ар-Рахман». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили пятерых боевиков «Файлак ар-Рахман» в Дамаске, при поддержке ВКС РФ противостоят «Ан-Нусре» в Хаме.

«Исламское государство»: оказывает поддержку «Тахрир аш-Шам» в Хаме, ведет обстрел позиций ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: усилила свои ряды террористами ИГ в Хаме.

«Файлак ар-Рахман»: потеряла пять боевиков в Дамаске.

Сирийская свободная армия (ССА): обстреливает SDF в районе Африна, противостоит ИГ в Даръа.

Курды: ведут обстрел позиций ССА в Алеппо, захватили несколько поселений Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Almanar News пишет, что в результате вчерашнего минометного обстрела Дамаска со стороны боевиков погибло восемь и пострадало 30 мирных жителей сирийской столицы.

В районе Харасты продолжаются столкновения между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции. В частности, на расположения Сирийской арабской армии (САА) нападает «Файлак ар-Рахман». По данным Almanar News, в ходе противостояния солдаты армии САР ликвидировали пять боевиков антиправительственного формирования.

Провинция Алеппо

В Алеппо продолжается противостояние между протурецкими вооруженными группировками и курдскими отрядами ополчения. Almanar News сообщает, что Сирийская свободная армия (ССА) продолжает обстреливать позиции Отрядов народной самообороны (YPG) к югу от города Африн. В то же самое время, бойцы YPG ведут обстрел укрепрайонов подконтрольной Анкаре «свободной армии» недалеко от поселения Дарат Изза в западной части региона.

Российские военные доставили более двух тонн гуманитарной помощи в деревню Соффия, передает РИА Новости. Жители поселения получили продукты питания и медикаменты.

Провинция Дейр-эз-Зор

В подконтрольном Демократическим силам Сирии (SDF) поселении Аль-Дахла, расположенном на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, прогремел взрыв. По данным информационного агентства Almanar News, в результате детонации СВУ, заложенном в автомобиле погибло три человека, еще несколько мирных жителей. В том числе женщины и дети, получили ранения.

В это же время бойцы курдского ополчения продолжают захватывать населенные пункты провинции. Военный источник в социальной сети Twitter (@ CivilWarMap) пишет, что под контроль «демократической армии» перешли поселения Сувейдан Джазира, Аль-Карама и Джурди Аль-Гарби. О предшествующих захвату территорий боях с ИГ не сообщается.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа снова отмечаются взаимные перестрелки между Сирийской свободной армией (ССА) и боевиками группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Информационное агентство Almanar News пишет о столкновениях соперников в районе Сахм аль-Джауляна. Ранее в эпицентре боевых действий находились поселения Джиллен, Хейт, Адван и Аль-Бакар.

Сообщалось также, что террористы «Джейш Халид Ибн аль-Валид» организовали взрыв рядом с позициями «свободной армии» в районе Аль-Андалуси города Нава.

Провинция Хама

В восточной части провинции Хама продолжаются боестолкновения между «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА), продвигающейся в регионе под прикрытием ВКС РФ. Ранее сообщалось, что правительственные войска выбили радикалов «Джебхат ан-Нусры»1 из населенных пунктов Аль-Шакусия и Шухейтар. Исламисты контратаковали позиции САА в этих поселениях. Сейчас сирийская армия при поддержке ВКС РФ отстаивает свои позиции. В это же время, по данным Almanar News, «Тахрир аш-Шам» усиливает свои ряды террористами «Исламского государства»1.

Провинция Эль-Кунейтра

Боевики радикальной оппозиции открыли огонь сразу по нескольким населенным пунктам в провинции Эль-Кунейтра. Almanar News передает, что минометному обстрелу подвергся город Аль-Баас. Радикалы нанесли значительный урон продовольственным складам. Также, по данным информагентства Almanar News, боевики обстреляли из минометов деревню Хан Арнаба. В результате действий повстанцев, три мирных жителя поселения получили ранения. Еще несколько гражданских лиц пострадало при обстреле транспортной развязки и здания больницы в районе Баата.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)